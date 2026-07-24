«Мои любименькие»: Никита Пресняков встретился с семьёй в Испании спустя год разлуки
Никита Пресняков воссоединился с отцом, Натальей Подольской и младшими братьями
Никита Пресняков впервые за долгое время встретился со своей семьёй в Испании. После почти года разлуки музыкант прилетел к родственникам и провёл время с отцом Владимиром Пресняковым, его супругой Натальей Подольской, а также младшими братьями Артёмом и Иваном.
Кадрами семейной встречи Наталья Подольская поделилась в личном блоге. На опубликованном видео Никита тепло обнимает мачеху и младшего брата Артёма.
«Наш любимый», — подписала певица ролик.Сам музыкант признался, что ощущение было таким, словно долгой разлуки и не было.
«Как будто не уезжал», — отметил Пресняков.Позже состоялась встреча Никиты с отцом. Владимир Пресняков крепко обнял сына, а Наталья запечатлела этот трогательный момент на видео.
«Мои любименькие», — сказала она, наблюдая за долгожданным воссоединением семьи.До встречи с родителями Никита успел пообщаться и с младшим братом Иваном. Мальчик сразу начал строить планы на совместный досуг и рассказал маме, что собирается играть с братом в PlayStation, как только тот переоденется.