«Мои любименькие»: Никита Пресняков встретился с семьёй в Испании спустя год разлуки

24 июля 2026, 12:17

Никита Пресняков воссоединился с отцом, Натальей Подольской и младшими братьями

Никита Пресняков (Фото: Instagram* / @npresnyakov)

Никита Пресняков впервые за долгое время встретился со своей семьёй в Испании. После почти года разлуки музыкант прилетел к родственникам и провёл время с отцом Владимиром Пресняковым, его супругой Натальей Подольской, а также младшими братьями Артёмом и Иваном.





Кадрами семейной встречи Наталья Подольская поделилась в личном блоге. На опубликованном видео Никита тепло обнимает мачеху и младшего брата Артёма.





«Наш любимый», — подписала певица ролик.

«Как будто не уезжал», — отметил Пресняков.

«Мои любименькие», — сказала она, наблюдая за долгожданным воссоединением семьи.