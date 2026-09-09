«Идеальное сходство с папой»: Филипп Киркоров раскрыл детали памятника родителям

09 сентября 2026, 18:15

Киркоров установил родителям мемориал из бронзы и бразильского гранита

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

Филипп Киркоров установил на Троекуровском кладбище памятник своим родителям — народному артисту России Бедросу Филипповичу и Виктории Марковне. Для создания мемориала певец обратился к скульптору Валерию Белых, а над всей композицией специалисты работали больше года. Об этом сообщает Super.





Киркоров хотел, чтобы памятник не выглядел слишком мрачным и не был выполнен исключительно в чёрных или серых оттенках. Поэтому главным материалом для скульптур стала бронза. Основой композиции послужил бразильский гранит, который дополнили бронзовые фигуры и зелёный каменный занавес.



Мемориал получился по-настоящему масштабным — его общий вес составляет около пяти тонн. Стоимость работы Киркоров раскрывать не стал, однако результатом остался доволен. Особенно артиста впечатлило сходство скульптуры с его отцом.





«Идеальное сходство с папой. Просто такого не бывает», — поделился Киркоров.