Кинокомпании Андрея Кончаловского показали многомиллионные убытки
Сразу две компании, связанные с Андреем Кончаловским и оформленные на его супругу Юлию Высоцкую, по итогам года показали убытки. В сумме минус составил около 20,5 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
ООО «Кинокомпания Андрея Кончаловского», работающая с 2011 года, занимается производством кинофильмов и телевизионных программ. За год компания получила 18 млн рублей убытка, при этом выручка составила ровно 0 рублей.
Не лучше обстоят дела и у ООО «Продюсерский Центр Андрея Кончаловского», зарегистрированного в ноябре 2020 года. Компания также специализируется на производстве кино- и видеофильмов, а также телепрограмм. За год она смогла заработать всего 112 тысяч рублей, тогда как убыток составил около 2,5 млн рублей.
Обе структуры режиссера завершили год с отрицательным финансовым результатом. При этом о причинах таких показателей и планах по дальнейшей работе компаний пока ничего не сообщается.
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