Кинокомпании Андрея Кончаловского показали многомиллионные убытки

09 сентября 2026, 17:43

Бизнес Андрея Кончаловского ушел в минус на 20 млн рублей за год

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая (Фото: Instagram* / @juliavysotskayaofficial)

Сразу две компании, связанные с Андреем Кончаловским и оформленные на его супругу Юлию Высоцкую, по итогам года показали убытки. В сумме минус составил около 20,5 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».