«Хайп на народном творчестве»: Виктор Дробыш предсказал, что Надежда Кадышева быстро утомит молодёжь

Надежда Кадышева (фото: РИА Новости/Станислав Жданов)
Хиты Надежды Кадышевой сейчас находятся на второй волне популярности. Песни «Плывёт веночек», «Широка река», «Течёт ручей» полюбились молодёжью, которая снимает под них ролики в соцсетях.
Продюсер Виктор Дробыш прокомментировал ситуацию, заявив, что не видит в ней ничего необычного.
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«Хиты, которые были популярны когда-то, время от времени обретают вторую жизнь. <...> Сейчас идёт большой хайп на народном творчестве и есть запрос на фольклорную тематику. Эту волну удачно подловили зумеры и втянулись, как когда-то подсели их родители на песни по типу “Широка река” или “Я не колдунья”. То есть поколение сменилось, а волна популярности артиста спустя десятилетие вернулась», – объяснил Дробыш в беседе с Общественной службой новостей.Однако продюсер поспешил предупредить, что такой оглушительный успех держится недолго. Он отметил, что лирическое творчество быстро утомляет, поэтому людям захочется найти более весёлые мотивы, которых у Кадышевой немного.
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Анастасия Чинкова