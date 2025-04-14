Раскрыт многомиллионный гонорар завирусившейся Кадышевой

Надежда Кадышева (фото: РИА Новости/Станислав Жданов)
Продюсер Сергей Дворцов в интервью порталу «Абзац» раскрыл гонорар и райдер певицы Надежды Кадышевой.
Коллектив ансамбля «Золотое кольцо» в райдере указал воду, чай, кофе и фруктовую тарелку, а также печенье и сушки. Это всё, что требуют музыканты. Алкоголь в списке требуемого отсутствует как у самой Кадышевой, так и у её коллег.
Также Дворцов высказался о заработке коллектива. Он отметил, что на финансовую составляющую оказала большое воздействие молодая аудитория, которая начала активно слушать композиции ансамбля.
Читайте также:
Кадышева подняла ценник на выступления ансамбля «Золотое кольцо» в три раза
«Это очень обидно»: Телеведущий раскрыл неприглядную правду о Кадышевой
Лишение родительских прав, несколько разводов и карьера за счет матери: как живет сын Надежды Кадышевой Григорий Костюк
Также Дворцов высказался о заработке коллектива. Он отметил, что на финансовую составляющую оказала большое воздействие молодая аудитория, которая начала активно слушать композиции ансамбля.
«Сейчас Кадышева зарабатывает до 5 миллионов рублей за мероприятие. Вирусный трек увеличивает гонорар любого артиста, она подтянула молодежь – пример для многих исполнителей. Возможно, она сама не ожидала, что песня получит отклик», – подчеркнул продюсер.Напомним, что сейчас ансамбль Кадышевой «Золотое кольцо» переживает вторую волну популярность благодаря песне «Плывет веночек», которая завирусилась в соцсетях.
Читайте также:
Кадышева подняла ценник на выступления ансамбля «Золотое кольцо» в три раза
«Это очень обидно»: Телеведущий раскрыл неприглядную правду о Кадышевой
Лишение родительских прав, несколько разводов и карьера за счет матери: как живет сын Надежды Кадышевой Григорий Костюк
Анастасия Чинкова