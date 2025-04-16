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«Не обходится без препаратов»: раскрыта правда о здоровье Надежды Кадышевой

KP.RU: Кадышева не обходится без лекарств и не читает новостей
Надежда Кадышева (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Надежда Кадышева (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Певица Надежда Кадышева в свои 65 лет не читает новости, чтобы не волноваться. Как пишет KP.RU, женщина не обходится без медицинских препаратов. По словам экс-невестки Кадышевой, сейчас все активно обсуждают «тяжелую болезнь» народной артистки. При этом концертные организаторы говорят, что слухи о проблемах со здоровьем певицы весьма преувеличены.
«Естественно, что в 65 лет не обходится без необходимых медицинских препаратов, назначенных на фоне хронических заболеваний. Но слухи о «плачевном состоянии» Кадышевой преувеличены», — сказано в материале.
Семья исполнительницы ее бережет, да и сама Надежда Никитична не смотрит соцсети во избежание стресса. Более того, знаменитости не могут дозвониться посторонние и нарушить ее покой. Обозреватели отмечают, что родственники по женской линии в семье Кадышевой имели проблемы с сердечно-сосудистой системой, из-за чего рано уходили из жизни.

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Актрису «Ленкома» обвинили в вымогательстве 6 млн руб
Актрису Алену Митрошину обвинил в вымогательстве 6 млн руб продюсер Шарапов
16 апреля 2025, 19:35

Алена Митрошина (Фото: Instagram*/_alyona_mitroshina)

В вымогательстве шести миллионов рублей обвинил актрису театра «Ленком» Алену Митрошину кинопродюсер Данила Шарапов. Как пишет Mash, поводом послужило столкновение его сына на самокате с девушкой, в результате чего та сломала челюсть. Уточняется, что указанную сумму Митрошина потребовала через полтора года стабильной финансовой поддержки.
Инцидент произошел в июне 2023 года, когда Шарапов-младший столкнулся на самокате с Митрошиной, девушка получила тройной перелом. Стороны договорились решить вопрос миром, и кинопродюсер полностью платил за лечение Алены. Шарапов-старший сохранил переписку. Осенью того же года девушка вернулась к работе, а весной прошлого года она вновь потребовала денег.

«Алёна и её окружение стали злоупотреблять своим положением и откровенно вымогали деньги за сохранение конфиденциальности в отношении второго участника происшествия, моего сына», — цитирует Шарапова Mash.

Митрошина уверяет, что помощи ей никто не предлагал.

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«Чуть проголодалась»: DAVA показал свой поход в магазин для беременной Мари Краймбрери
DAVA показал свой поход в магазин для беременной Мари Краймбрери
16 апреля 2025, 19:16

Давид Манукян (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Блогер Давид Манукян (Dava) заботится о своей беременной супруге Мари Краймбрери (Марина Жадан). В супермаркете он покупает ей все необходимое, включая «запрещенку»: печенье, вафли, круассаны и другие сласти.
«Чуть проголодалась малая», — произнес Dava, стоя у тележки, доверху набитой продуктами.
При этом беременная исполнительница увидела, что в списке не хватает ее любимых шоколадных яиц.

«Понял, возвращаюсь в магазин», — добавил блогер.

Dava и Мари Краймбрери поженились в феврале этого года. Причем роспись совпала с днем рождения Манукяна. Он отмечал, что мечтал о статусе отца и мужа.

«В свои 32 — я абсолютно счастливый человек…» — говорил Манукян.
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Экс-домработница Пугачевой рассказала о праздновании дня рождения Примадонны
16 апреля 2025, 18:58

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Экс-домработница знаменитой певицы Аллы Пугачевой, Людмила Дороднова, поделилась подробностями о праздновании дня рождения артистки, которое прошло в одном из баров Москвы. Подробности узнало издание «Абзац».
В мероприятии приняли участие директор Пугачевой Елена Чупракова, критик Артур Гаспарян, поклонники и сама Дороднова. По словам Людмилы, вечер был насыщенным и запоминающимся.

«Был хороший концерт, все исполняли песни Аллы, адресовали ей поздравления», — поделилась женщина.

Она отметила, что подобная встреча проходила и в прошлом году. Дороднова также рассказала, что лично поздравила Примадонну с днем рождения через смс и получила в ответ картинку с благодарностью.

«Поклонники Аллы устроили караоке. Как всегда, уточнили, что лучше неё никогда не было и не будет», — добавила она.

Людмила подчеркнула, что вся информация и видео с этого мероприятия будут переданы самой Пугачевой.

Напомним, что в марте 2022 года Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным* и детьми уехала в Израиль.

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Экс-солистка «Блестящих» Анна Семенович снялась обнажённой в домашней ванной
16 апреля 2025, 18:46

Анна Семенович (Фото: Telegram @annsemenovich)

Экс-солистка популярной группы «Блестящие» Анна Семенович порадовала своих подписчиков откровенным снимком из ванной. В своем личном блоге она рассказала, что решила устроить себе расслабляющие водные процедуры.
«Пытаюсь себя привести в чувство. Насыпаю целую пачку соли в ванну. Обычной, из аптеки», — объяснила звезда, добавив, что надеется, что это поможет ей проснуться.

Семенович также упомянула, что проснулась раньше будильника и предположила, что на её состояние могла повлиять магнитная буря, о которой говорили в новостях. В поисках дополнительных способов взбодриться, она решила выпить чашечку кофе.

Вскоре после этого певица опубликовала селфи из ванной с маской на лице, прикрывшись рукой. Подписчики оценили откровенный пост и поддержали Анну в её стремлении вернуть себе энергию.

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Влюбилась в узбека и завела роман с женатым: как ограбление помогло Марии Ароновой обрести счастье в личной жизни
16 апреля 2025, 18:33

Мария Аронова (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Мария Аронова, родившаяся 11 марта 1972 года в Долгопрудном, с детства проявляла артистические наклонности. Воспитываясь в семье библиотекаря и инженера, она устраивала концерты для соседей и увлекалась гимнастикой.
Участие в народном театре «Вперед» стало отправной точкой для ее поступления в Щукинское училище. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».

Первые шаги в мире кино

После окончания училища Аронова быстро завоевала популярность на театральной сцене и в кино. Ее яркие роли сделали ее любимицей зрителей, хотя о ее личной жизни известно не так много.

Первая любовь и юношеские мечты

В возрасте 14 лет Мария влюбилась в Улугбека, молодого узбека, с которым познакомилась на танцах. Несмотря на его возраст (28 лет), она мечтала о свадьбе и большой семье. Однако, по мере взросления, чувства отошли на второй план.

Учеба и новые отношения

В Щукинском училище Мария встретила Владислава Гандрабура, которого считали гением. Их отношения привели к беременности, но Владислав не спешил становиться отцом и вскоре исчез из ее жизни. Несмотря на трудности, Мария справилась с материнством.

Поиск любви и стабильности

После неудачного брака с программистом Алексеем, который не стал другом ее сыну, Мария вновь оказалась в поисках любви. Ее отношения с Валерием Афанасьевым, женатым мужчиной, закончились разрывом после двух месяцев совместной жизни.

Счастье в неожиданной встрече

Судьба улыбнулась Марии после неприятного инцидента — ограбления. Начальник транспортного цеха театра Евгений Фомин пришел ей на помощь, отношения стали развиваться. Евгений стал хорошим другом для сына Марии, а вскоре в их семье появилась общая дочь Серафима.

Долгожданный брак

Несмотря на то что пара прожила вместе 20 лет, официально их брак был зарегистрирован только спустя два десятилетия. Теперь Мария Аронова не только успешная актриса, но и счастливая женщина, нашедшая гармонию в личной жизни.

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