«Не обходится без препаратов»: раскрыта правда о здоровье Надежды Кадышевой

Надежда Кадышева (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)
Певица Надежда Кадышева в свои 65 лет не читает новости, чтобы не волноваться. Как пишет KP.RU, женщина не обходится без медицинских препаратов. По словам экс-невестки Кадышевой, сейчас все активно обсуждают «тяжелую болезнь» народной артистки. При этом концертные организаторы говорят, что слухи о проблемах со здоровьем певицы весьма преувеличены.
«Естественно, что в 65 лет не обходится без необходимых медицинских препаратов, назначенных на фоне хронических заболеваний. Но слухи о «плачевном состоянии» Кадышевой преувеличены», — сказано в материале.Семья исполнительницы ее бережет, да и сама Надежда Никитична не смотрит соцсети во избежание стресса. Более того, знаменитости не могут дозвониться посторонние и нарушить ее покой. Обозреватели отмечают, что родственники по женской линии в семье Кадышевой имели проблемы с сердечно-сосудистой системой, из-за чего рано уходили из жизни.
Читайте также:
Актрису «Ленкома» обвинили в вымогательстве 6 млн руб
«Чуть проголодалась»: DAVA показал свой поход в магазин для беременной Мари Краймбрери
«Это профнепригодность»: режиссер «Склифа» прокомментировала скандал с Кристиной Асмус
Никита Кротов