«Не обходится без препаратов»: раскрыта правда о здоровье Надежды Кадышевой

Певица Надежда Кадышева в свои 65 лет не читает новости, чтобы не волноваться. Как пишет KP.RU, женщина не обходится без медицинских препаратов. По словам экс-невестки Кадышевой, сейчас все активно обсуждают «тяжелую болезнь» народной артистки. При этом концертные организаторы говорят, что слухи о проблемах со здоровьем певицы весьма преувеличены.