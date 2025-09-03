Хакан Сабанджи опроверг слухи об измене звезде сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел

03 сентября 2025, 22:13

Хакан Сабанджи отреагировал на домыслы о причинах расставания с Ханде Эрчел

Ханде Эрчел (Фото: Instagram* / @handemiyy)

Актриса Ханде Эрчел, известная по сериалу «Постучись в мою дверь», недавно обеспокоила поклонников, удалив из соцсетей совместные фотографии с Хаканом Сабанджи.