Хакан Сабанджи опроверг слухи об измене звезде сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел
Хакан Сабанджи отреагировал на домыслы о причинах расставания с Ханде Эрчел
Актриса Ханде Эрчел, известная по сериалу «Постучись в мою дверь», недавно обеспокоила поклонников, удалив из соцсетей совместные фотографии с Хаканом Сабанджи.
Подозрения подтвердились — пара действительно рассталась после почти трёх лет отношений.
Вскоре в сети начали циркулировать слухи о том, что причиной расставания могла стать измена со стороны бизнесмена.
Однако Сабанджи публично отверг подобные обвинения. В эфире телешоу Gel Konuşalım он подчеркнул, что не намерен обсуждать разрыв, так как считает это их личным делом, но при этом категорически заявил, что никаких измен с его стороны не было.
Читайте также: