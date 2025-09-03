Исполнительница «Сигма бой» Betsy призналась, что хочет спеть с Арианой Гранде
Певица Betsy анонсировала новый хит и рассказала об учёбе на удалёнке
Российская певица Betsy (Светлана Чертищева), известная благодаря треку «Сигма бой» рассказала о своей учебе на дистанционном обучении и творческих планах.
В интервью «Газете.Ru» певица сообщила, что перешла на дистанционное обучение. Она отметила удобство такого формата, поскольку он избавляет от ранних подъёмов и необходимости носить тяжёлый рюкзак. Минусом она назвала лишь меньшее общение с одноклассниками.
Что касается музыки, Betsy упомянула, что работает над новым хитом.
«У нас сейчас готовится один очень сильный хит, и я думаю, он зайдет абсолютно всем, и, возможно, он даже будет сильнее, чем «Сигма бой». Он выйдет осенью. А фит мечты — я бы нереально хотела записать песню с Арианой Гранде», — рассказала девушка.Возможное сотрудничество с YOUNG POSSE Betsy оставила без подробностей, сославшись на правило не раскрывать детали до релиза.