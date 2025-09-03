Звезда «Эйфории» Сидни Суини закрутила роман с продюсером после расставания с женихом
Сидни Суини начала встречаться с продюсером после разрыва помолвки
Актриса Сидни Суини ранее состояла в длительных отношениях с 42-летним предпринимателем Джонатаном Давино. Пара была помолвлена и готовилась к свадьбе, однако в начале этого года стало известно, что они расстались. После разрыва Суини, по словам окружения, решила наслаждаться свободой.
Недавно в СМИ появилась информация о том, что у звезды «Эйфории» начался роман с музыкальным продюсером. Один из источников сообщил, что актриса, как и многие молодые женщины в свои двадцать, просто начала открыто ходить на свидания.
«Сидни только что рассталась с предыдущим партнёром и делает то, что делают женщины в свои 20 — она встречается с разными людьми», — уточнил инсайдер.По словам источника издания TMZ, продюсер по имени Браун начал проявлять внимание к Суини после того, как они познакомились на одной из свадеб. При этом он подчеркнул, что пока эти встречи не выглядят как что-то серьёзное.