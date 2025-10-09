«Халтура полная»: Израильтянин раскрыл правду о концертах Максима Галкина*
Выступления Галкина* в Израиле сравнили с посещением зоопарка
Израильтянин Михаил Хурин объяснил, почему его соотечественники ходят на выступления Максима Галкина*. Он сравнил шоу юмориста с зоопарком.
В разговоре с «NEWS.ru» Хурин заявил, что публику привлекает не содержание концерта, а возможность увидеть «живого Галкина*».
«Это и концертами-то назвать нельзя, халтура полная. Я дал название — «зоопарк». Люди ходят на концерт Галкина*, как в зоопарк, — посмотреть на живого бегемота», — высказался Михаил.Помимо этого, житель Израиля сообщил, что израильтяне на концертах иронично напоминают артисту о его обещании сдать кровь для пострадавших. По словам Хурина, Галкин* в ответ притворяется, что не понимает вопросы из зала.
Михаил напомнил, что Галкин* дал это обещание в начале раздора на Украине, но затем уехал на Кипр. Теперь на концертах в Израиле зрители кричат ему об этом.