Жена Константина Ивлева после сообщений о разводе рассказала об истериках дочери
Валерия Куденкова рассказала о кризисе трёх лет у дочери от Константина Ивлева
Жена шеф-повара Константина Ивлева Валерия Куденкова рассказала о сложностях в воспитании их общей трёхлетней дочери Ники. В своём блоге Валерия рассказала, что у девочки проявляется непростой характер.
Куденкова сообщила, что ребёнок может сильно расплакаться из-за таких бытовых моментов, как неудобно застёгнутая куртка.
«Почему так? Скачок роста — психика не успевает за развитием. Перегруз нервной системы — путешествия, шумные места, новые впечатления», — предположила мама малышки.Валерия отметила, что нашла способ справляться с эмоциональными всплесками дочери. Она показывает ребёнку, что всегда находится рядом и готова помочь. По опыту Куденковой, такие состояния обычно длятся 20-40 минут, и иногда помогает простое предложение воды, поскольку причина может заключаться в обезвоживании.
При этом Валерия никак не комментирует причину возможного расставания с Константином Ивлевым.