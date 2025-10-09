Жена Константина Ивлева после сообщений о разводе рассказала об истериках дочери

09 октября 2025, 15:07

Валерия Куденкова рассказала о кризисе трёх лет у дочери от Константина Ивлева

Валерия Куденкова (Фото: Instagram* @valeriya__ivleva)

Жена шеф-повара Константина Ивлева Валерия Куденкова рассказала о сложностях в воспитании их общей трёхлетней дочери Ники. В своём блоге Валерия рассказала, что у девочки проявляется непростой характер.





Куденкова сообщила, что ребёнок может сильно расплакаться из-за таких бытовых моментов, как неудобно застёгнутая куртка.

«Почему так? Скачок роста — психика не успевает за развитием. Перегруз нервной системы — путешествия, шумные места, новые впечатления», — предположила мама малышки.