«Хана ему!»: Григорий Лепс отреагировал на избранника 24-летней дочери

12 сентября 2026, 07:32

Григорий Лепс неожиданно узнал, что у дочери появился парень

Григорий Лепс (Фото: Instagram* / @gvleps)

Григорий Лепс признался, что совершенно не ожидал узнать о личной жизни своей средней дочери Евы. Оказалось, 24-летняя девушка, которая сейчас учится на дизайнера в Париже, уже состоит в отношениях — но знаменитый отец, судя по всему, об этом даже не догадывался. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Новость артист услышал на дне рождения «Русского Радио» и тут же пообещал разобраться в ситуации лично.





«У нее есть молодой человек? Хана ему! Это, конечно, ее выбор, но для меня это новость. Сейчас позвоню, узнаю», — заявил Лепс.