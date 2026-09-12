«Хана ему!»: Григорий Лепс отреагировал на избранника 24-летней дочери
Григорий Лепс неожиданно узнал, что у дочери появился парень
Григорий Лепс признался, что совершенно не ожидал узнать о личной жизни своей средней дочери Евы. Оказалось, 24-летняя девушка, которая сейчас учится на дизайнера в Париже, уже состоит в отношениях — но знаменитый отец, судя по всему, об этом даже не догадывался. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Новость артист услышал на дне рождения «Русского Радио» и тут же пообещал разобраться в ситуации лично.
«У нее есть молодой человек? Хана ему! Это, конечно, ее выбор, но для меня это новость. Сейчас позвоню, узнаю», — заявил Лепс.Сам Григорий Викторович сейчас находится в свободном статусе и признаётся, что занят в том числе жилищными вопросами. Артист рассказал, что уже приобрёл детям недвижимость в Москве, а жильём за границей они также обеспечены.
При этом Лепс подчёркивает, что считает поддержку детей одной из главных обязанностей родителей.