«Это было предательство»: за что «Сладкая женщина» Наталья Гундарева так и не смогла простить близкого друга из «Москва слезам не верит» Александра Фатюшина
Актриса, которую обожала вся страна, — Наталья Гундарева. «Осенний марафон», «Сладкая женщина», «Одиноким предоставляется общежитие» — её героини были близки каждому. В Театре Маяковского она встретила Александра Фатюшина. Того самого хоккеиста Гурина из «Москва слезам не верит». На сцене коллеги изображали любовь — и делали это так, что зал рыдал. Но их подлинная история была настоящей драмой. Между ними возникло искреннее чувство — и закончилось оно поступком, который артистка не смогла простить. Что именно совершил король второго плана и почему кинодива вычеркнула партнёра из жизни, читайте в материале «Радио 1».
Путь к сцене: от чертёжницы к театральной звездеНаталья Георгиевна Гундарёва родилась 28 августа 1948 года в Москве и выросла в коммуналке на Таганке. Её родители были инженерами — в автомобильной и строительной отраслях. А любовь к сцене пришла от мамы, которая сама играла в самодеятельном театре. В школе Наталья посещала драмкружок, а в 8-м классе записалась в Театр юных москвичей (ТЮМ) при Дворце пионеров. Тем не менее актёрство казалось ей несерьёзным занятием. После школы будущая звезда два года проработала чертёжницей в конструкторском бюро и даже планировала поступать в строительный институт. Переломным моментом стало вмешательство друга по ТЮМу — Виктора Павлова, будущего известного актёра. Сверстник убедил знакомую забрать документы и попробовать поступить в театральный.
Экзамен вопреки обстоятельствам, кинодебют и признаниеВ 1967 году Гундарёва стала студенткой Театрального училища имени Бориса Щукина. В день экзамена лил дождь, который смыл макияж и испортил причёску. Несмотря на то, что она предстала перед комиссией уставшей и не в лучшей форме, её природная харизма и темперамент произвели впечатление на педагогов. Наталью зачислили на курс Юрия Катина-Ярцева. После окончания училища в 1971 году начинающая артистка выбрала Театр имени Владимира Маяковского, которым руководил Андрей Гончаров.
Первые три года она играла преимущественно в массовке и эпизодах. Переломным моментом в театральной карьере стал 1974 год. В спектакль «Банкрот, или Свои люди — сочтёмся» срочно искали актрису на главную роль. Прежде в этой постановке была занята Татьяна Доронина, но к тому моменту звезда фильма «Три тополя на Плющихе» уже ушла из театра. Наталья блестяще справилась с задачей, и её выход на сцену привлёк внимание публики и критиков. После ухода «Нюры» из Театра Маяковского Гундарёва постепенно стала одной из ведущих актрис труппы, закрепив за собой репутацию мощной характерной исполнительницы.
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В кино выпускница «Щуки» дебютировала ещё в 1970 году с небольшой роли в фильме «В Москве, проездом...». Однако долгое время режиссёры предлагали ей преимущественно героинь второго плана — деревенских простушек или буфетчиц. Настоящий прорыв случился в 1976 году: она сыграла Анну Доброхотову в фильме «Сладкая женщина». Изначально эту роль предлагали Людмиле Чурсиной, но та отказалась. Артистка создала сложный, многогранный образ, показав трансформацию героини от наивной провинциалки до расчётливой женщины. Работа получила признание зрителей и критиков. По итогам опроса журнала «Советский экран» Гундарева была названа лучшей актрисой года.
Перспективный жених СССР: ранние годы и выбор профессииАлександр Константинович Фатюшин родился 29 марта 1951 года в Рязани в семье водителя и работницы фабрики. В детстве он всерьёз увлекался спортом и выступал за местную юношескую футбольную команду «Алмаз». Но однажды всё поменялось: старший брат занимался в драмкружке, Александр стал ходить туда вместе с ним — и увлёкся сценой. Родители считали актёрскую профессию ненадёжной и отговаривали сына, но, несмотря на их скептицизм, он всё равно уехал в Москву. Первая попытка поступления провалилась: приёмная комиссия сочла внешность абитуриента недостаточно выразительной. Вернувшись в Рязань, молодой парень год работал и готовился, а в 1969 году успешно поступил в ГИТИС на курс Андрея Гончарова, где учился вместе с Игорем Костолевским и Александром Соловьёвым. Педагог разглядел в студенте мужской темперамент и природную харизму, поэтому в 1973 году пригласил его в труппу Театра имени Маяковского, где Фатюшин служил до конца жизни.
В кино он дебютировал в 1974 году, снявшись в картине «Отроки во Вселенной». Однако настоящий всесоюзный успех пришёл к актёру в 1979 году после выхода фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Роль хоккеиста Сергея Гурина, карьера которого рушится из-за алкогольной зависимости, стала одной из самых ярких в фильмографии Фатюшина и закрепила за ним статус ведущего характерного актёра советского кино. Именно в этот период начались сложные и многолетние отношения с коллегой по театру Натальей Гундаревой.
Театральный роман и личная драмаКризис в отношениях Гундаревой и Фатюшина начался с появлением в Театре имени Маяковского молодой актрисы Елены Мольченко. На тот момент она состояла в длительных отношениях с однокурсником Анатолием Лобоцким. Переломный момент наступил во время работы над спектаклем «Леди Макбет Мценского уезда».
Для роли приказчика Сергея 37-летняя Гундарёва, исполнявшая главную партию, выбрала в качестве партнёра на эту роль 26-летнего Лобоцкого. По свидетельствам коллег, их сценическая химия вскоре переросла в реальный роман, и новый фаворит «королевы» принял решение уйти от возлюбленной к примадонне театра. В тот непростой период Мольченко поддержал Фатюшин. Коллеги потянулись друг к другу, и вскоре мужчина сделал избраннице предложение. В 1986 году они расписались: Александру было 35 лет, Елене — 23 года.
«У Лобоцкого началась своя бурная жизнь, а у меня своя с Фатюшиным, мы были, что называется, в расчёте. Правда, первое время жила с ощущением, что в Толином многоквартирном сердце всё-таки осталось местечко и для меня…», — приводит слова бывшей возлюбленной «СтарХит».А вот «сладкая женщина» Наталья Гундарева женой Лобоцкого так и не стала.