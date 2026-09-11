«Это было предательство»: за что «Сладкая женщина» Наталья Гундарева так и не смогла простить близкого друга из «Москва слезам не верит» Александра Фатюшина

11 сентября 2026, 15:10

Наталья Гундарева (Фото: кадр из фильма «Осенний марафон»)

Актриса, которую обожала вся страна, — Наталья Гундарева. «Осенний марафон», «Сладкая женщина», «Одиноким предоставляется общежитие» — её героини были близки каждому. В Театре Маяковского она встретила Александра Фатюшина. Того самого хоккеиста Гурина из «Москва слезам не верит». На сцене коллеги изображали любовь — и делали это так, что зал рыдал. Но их подлинная история была настоящей драмой. Между ними возникло искреннее чувство — и закончилось оно поступком, который артистка не смогла простить. Что именно совершил король второго плана и почему кинодива вычеркнула партнёра из жизни, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Путь к сцене: от чертёжницы к театральной звезде Экзамен вопреки обстоятельствам, кинодебют и признание Перспективный жених СССР: ранние годы и выбор профессии Театральный роман и личная драма Разрыв дружеских связей и холод в отношениях

Путь к сцене: от чертёжницы к театральной звезде



Наталья Гундарева (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

Экзамен вопреки обстоятельствам, кинодебют и признание

«Муж превратил театр в бордель»: туберкулёз, алкоголь и измены. Алиса Фрейндлих откровенно рассказала, почему ушла от супруга-режиссера

Перспективный жених СССР: ранние годы и выбор профессии



Александр Фатюшин (Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»)

Театральный роман и личная драма



Анатолий Лобоцкий (Фото: кадр из фильма «Молодёжка»)

«У Лобоцкого началась своя бурная жизнь, а у меня своя с Фатюшиным, мы были, что называется, в расчёте. Правда, первое время жила с ощущением, что в Толином многоквартирном сердце всё-таки осталось местечко и для меня…», — приводит слова бывшей возлюбленной «СтарХит».

Разрыв дружеских связей и холод в отношениях