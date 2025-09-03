Ханде Эрчел заметили с Керемом Бюрсиным после разрыва с женихом Хаканом Сабанджи
Недавно стало известно, что Ханде Эрчел рассталась со своим женихом Хаканом Сабанджи. Первые догадки об этом появились у поклонников актрисы, когда они заметили, что звезда сериала «Постучись в мою дверь» удалила из соцсетей все совместные снимки с избранником.
Спустя несколько дней Эрчел увидели рядом с её бывшим возлюбленным Керемом Бюрсиным.
Позже стало ясно, что встреча коллег по сериалу была связана с печальным поводом. Актёров заметили на похоронах матери их общей подруги. Эрчел и Бюрсина засняли вместе лишь однажды, и при этом на публике они не вступали в диалог.
Напомним, отношения Ханде и Керема длились около двух лет — с 2020 по 2022 год. Несмотря на официальное расставание, фанаты до сих пор надеются на воссоединение звёздной пары. Актёры же подогревают интерес к себе, то случайно оказываясь в одних и тех же местах, то появляясь рядом с новыми партнёрами.
Читайте также: