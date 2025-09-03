Ханде Эрчел заметили с Керемом Бюрсиным после разрыва с женихом Хаканом Сабанджи

03 сентября 2025, 17:23

Актрису Ханде Эрчел увидели с Керемом Бюрсиным вскоре после разрыва с женихом

Ханде Эрчел (Фото: Instagram* / @handemiyy)

Недавно стало известно, что Ханде Эрчел рассталась со своим женихом Хаканом Сабанджи. Первые догадки об этом появились у поклонников актрисы, когда они заметили, что звезда сериала «Постучись в мою дверь» удалила из соцсетей все совместные снимки с избранником.