Стало известно, сколько стоит роскошный отдых Екатерины Андреевой на Алтае

05 августа 2026, 17:04

Екатерина Андреева отдыхает на Алтае в вилле стоимостью почти ₽90 тыс. за ночь

Екатерина Андреева (Фото: Instagram* / @ekaterinaandreeva_official)

Екатерина Андреева проводит отпуск на Алтае. Для отдыха телеведущая выбрала двухэтажную виллу с тремя спальнями, собственной террасой и панорамным видом на горы. Стоимость проживания в таком доме начинается от 87 тысяч рублей за сутки, при этом в цену включены только завтраки. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





В личном блоге Андреева поделилась впечатлениями от поездки и призналась, что особенно её вдохновляют природа и атмосфера региона.





«Настроение алтайское. Спокойствие и тишина. Совсем рядом Катунь. Река несётся вскачь вдоль берега, создавая гармонию звуков для расслабления и принятия мира. Мир может быть разным, но если любить его — он ответит тем же», — написала телеведущая.