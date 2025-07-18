«Характер скандинавский»: Виктория Боня рассказала, сколько зарабатывает её 13-летняя дочь

18 июля 2025, 19:49

Телеведущая Виктория Боня раскрыла заработок своей дочери

Виктория Боня (Фото: Telegram @v_bonya)

Телеведущая Виктория Боня раскрыла заработок своей дочери за день. Подробности сообщает StarHit.





Виктория прибыла на московское мероприятие в честь коллаборации бренда LOU LOU x BONYA BEAUTY вместе с дочерью. На вопрос журналиста Георгия Иващенко о том, платит ли звезда за участие в своих видео 13-летней дочери, артистка заявила, что её наследница Анджелина зарабатывает другим путем.

«Она заработала вчера 1600 долларов (около 125 тысяч рублей — прим. ред.) за рекламу. Что касается наших роликов, то бывает, что надо что-то снять, а она не хочет. Я говорю — так, всё, забираю телефон. А она такая сразу, мол, давай. Это называется манипуляция», — рассказала Виктория.