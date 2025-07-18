Стало известно о миллиардных доходах бизнеса актрисы Юлии Высоцкой
Актриса Юлия Высоцкая оказалась владелицей крупной аптечной корпорации с миллиардными доходами. «Здоровый бизнес» принёс Высоцкой совокупную выручку свыше 10 миллиардов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Телеведущая стала совладелицей более чем 40 компаний сети аптек «Планета здоровья». Установлено, что Высоцкой принадлежат ООО «Олимп», ООО «Вербена», ООО «Ронна», ООО «Аптека №59», ООО «Заботливая аптека» и другие юрлица. Девушка получила по 25% капитала в каждом ООО.
При этом компания Юлии ООО «Неофарм Тверь» недавно получила компенсацию в размере 365 тысяч рублей в результате победы в судебном процессе. Никаких задолженностей по налогам у Высоцкой нет. Она демонстрирует образцовую дисциплину, исправно делая все необходимые взносы.
Следует отметить, что Юлия намерена вместе с партнёрами создать «новый формат аптек», который позволит продавать не только лекарства.
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