Стало известно о миллиардных доходах бизнеса актрисы Юлии Высоцкой

18 июля 2025, 18:37

Юлия Высоцкая оказалась владелицей аптечного холдинга с колоссальной выручкой

Юлия Высоцкая (Фото: Telegram @vysotskayaofficial)

Актриса Юлия Высоцкая оказалась владелицей крупной аптечной корпорации с миллиардными доходами. «Здоровый бизнес» принёс Высоцкой совокупную выручку свыше 10 миллиардов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».