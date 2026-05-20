Марина Федункив о бывших возлюбленных: «Все были нищими тарелочниками»
Актриса и юмористка Марина Федункив в шоу Басты «Вопрос ребром» призналась, что никогда не была «тарелочницей» — напротив, ее бывшие возлюбленные сами оказывались бедными. Слова артистки передает KP.RU.
На провокационный вопрос зрителей о том, ради какого блюда она согласилась бы на интим, Федункив рассмеялась и заявила, что всю жизнь сама угощала мужчин.
«Всю жизнь это делала. У меня все были нищеброды. Так, что это они были «тарелочниками», а не я. Это сейчас что-то фартануло!» — добавила юмористка.Она много лет жила с однокурсником Сергеем Щелчковым, который начал завидовать ее карьере и злоупотреблять спиртным. Второй избранник Михаил вовсе оказался домашним тираном с наркотической зависимостью — Федункив пришлось бежать от него из Перми в Москву. Она призналась, что 12 лет пыталась вытащить мужчину со дна, но срывы и побои вынудили ее уйти.
Третьим избранником стал итальянский бизнесмен Стефано Маджи, который моложе актрисы на 13 лет. Федункив вышла за него замуж в 50 лет, а в 2024 году с помощью ЭКО у нее появился на свет сын Теодор. Роды прошли путем кесарева сечения, мужа позвали только после того, как ребенка достали и помыли.