«Харкнул в сторону того, кто пригласил»: Кушанашвили призвал подать в суд на Киркорова за выступление в Ташкенте

26 июня 2025, 18:20

Кушанашвили призвал подать в суд на Киркорова за выступление в Ташкенте

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Филипп Киркоров выступил после выписки из больницы на свадьбе в Ташкенте. Однако из-за своего номера артист нарвался на критику в Сети, к которой присоединился шоумен Отар Кушанашвили.





Дело в том, что поп-король с трудом исполнял хит «Дива», а значит не в полной мере отработал крупную сумму, которую ему заплатили заказчики.



Кушанашвили обвинил Киркорова в недостаточной подготовке к выступлению и нетщательном выполнении своей работы. В связи с этим он призвал заказчиков подать в суд на артиста.





«Что нужно сделать тем, кто оплатил его присутствие? Подать на него в суд. Ибо это не пение. Это (он) харкнул в сторону того, кто пригласил. Он не способен петь», – заявил журналист в своём шоу «Каково?!».

«Он Киркоров, и сколько бы мы не полоскали его имя, он останется им. И будет интереснее Лидии Гинзбург, Александра Пушкина, SHAMANа», – подчеркнул Кушанашвили.