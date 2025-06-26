«Харкнул в сторону того, кто пригласил»: Кушанашвили призвал подать в суд на Киркорова за выступление в Ташкенте
Кушанашвили призвал подать в суд на Киркорова за выступление в Ташкенте
Филипп Киркоров выступил после выписки из больницы на свадьбе в Ташкенте. Однако из-за своего номера артист нарвался на критику в Сети, к которой присоединился шоумен Отар Кушанашвили.
Дело в том, что поп-король с трудом исполнял хит «Дива», а значит не в полной мере отработал крупную сумму, которую ему заплатили заказчики.
Кушанашвили обвинил Киркорова в недостаточной подготовке к выступлению и нетщательном выполнении своей работы. В связи с этим он призвал заказчиков подать в суд на артиста.
«Что нужно сделать тем, кто оплатил его присутствие? Подать на него в суд. Ибо это не пение. Это (он) харкнул в сторону того, кто пригласил. Он не способен петь», – заявил журналист в своём шоу «Каково?!».Кушанашвили подчеркнул, что состояние Киркорова действительно оставляет желать лучшего, но «с него взятки гладки». При этом из общего гонорара в 50 миллионов рублей, поп-король получил 45 миллионов, а остальная сумма якобы была поделена между Ксенией Собчак и Иваном Ургантом.
В заключение шоумен добавил, что Киркоров, не имея обаяния и голоса, остаётся интересен зрителю, поэтому его выступление в любом случае привлечёт внимание зрителя.
«Он Киркоров, и сколько бы мы не полоскали его имя, он останется им. И будет интереснее Лидии Гинзбург, Александра Пушкина, SHAMANа», – подчеркнул Кушанашвили.