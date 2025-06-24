«Сюда мы будет складывать деньги»: Киркоров сделал Анне Asti странный подарок
24 июня российская певица Анна Asti отмечает день рождения. Певица решила провести встречу 35 лет максимально ярко и масштабно, пригласив на вечеринку коллег из шоу-бизнеса и представителей прессы. Подробности торжественного мероприятия сообщает «СтарХит».
Именинница сообщила, что захотела отпраздновать свой день рождения феерично, утвердив дресс-код вечеринки в арабском стиле. Многие звёздные гости блистали в шикарных костюмах на юбилее Анны, но прибывший Филипп Киркоров произвёл настоящий фурор. Певец прибыл в костюме Kid Super, который смотрелся на нём поистине роскошно.
Киркоров поздравил девушку, вручив ей огромный букет необычных цветов и большую коробку с подарком. Анна, восторженно хлопая в ладоши, с нетерпением ждала, когда Филипп собственноручно распакует презент и вручит ей.
Невероятным подарком оказалась жаба-клатч, выполненная весьма натурально. У сумочки открывается рот, куда певица тут же изъявила желание вкладывать деньги.
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