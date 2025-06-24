«Сюда мы будет складывать деньги»: Киркоров сделал Анне Asti странный подарок

24 июня 2025, 22:55

Филипп Киркоров подарил певице Анне Asti необычный подарок

Анна Asti и Филипп Киркоров (Фото: Telegram @anna_asti)

24 июня российская певица Анна Asti отмечает день рождения. Певица решила провести встречу 35 лет максимально ярко и масштабно, пригласив на вечеринку коллег из шоу-бизнеса и представителей прессы. Подробности торжественного мероприятия сообщает «СтарХит».