«Такие вот игры у женщин под 40»: скандальному поцелую Бузовой и Киркорова нашли объяснение

23 июня 2025, 19:15

Эксперт по поведению Анищенко объяснил поцелуй Бузовой и Киркорова одиночеством

Ольга Бузова (Фото: Instagram*/buzova86)

Скандальное поведение Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова на концерте Димы Билана может говорить о внутреннем кризисе и эмоциональной нестабильности на фоне одиночества. Об этом сообщил профайлер и эксперт по поведению Илья Анищенко, передает Life.ru.







«Такие вот игры у женщин под 40, которые не замужем, которые уже начинают сходить с ума оттого, что у них нет мужчины… Приходится идти на подобные безумные игры», — пояснил специалист.