«Такие вот игры у женщин под 40»: скандальному поцелую Бузовой и Киркорова нашли объяснение
Эксперт по поведению Анищенко объяснил поцелуй Бузовой и Киркорова одиночеством
Скандальное поведение Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова на концерте Димы Билана может говорить о внутреннем кризисе и эмоциональной нестабильности на фоне одиночества. Об этом сообщил профайлер и эксперт по поведению Илья Анищенко, передает Life.ru.
«Такие вот игры у женщин под 40, которые не замужем, которые уже начинают сходить с ума оттого, что у них нет мужчины… Приходится идти на подобные безумные игры», — пояснил специалист.
Анищенко не исключил, что провокатором в пикантной ситуации выступила именно телеведущая. Вызывающее поведение Ольги эксперт объяснил нехваткой поддержки и близости.
По его словам, облизывание пальцев является своеобразным «брачным ритуалом» у Бузовой.
Ранее стало известно, что на концерте Димы Билана Киркоров облизал палец Бузовой, а потом поцеловал ее. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
*Запрещен в РФ