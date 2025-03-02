Харрисон Форд отказался вести «Оскар-2025» из-за редкого заболевания

Харрисон Форд (РИА Новости/Владимир Трефилов)
Голливудский актёр Харрисон Форд пропустит церемонию вручения премии «Оскар» из-за диагностированного заболевания.
Отмечается, что 82-летний артист должен был стать одним из ведущих 97-й премии. Его представители сообщили, что Форд отказался вести церемонию награждения из-за опоясывающего лишая. В настоящее время актёр чувствует себя хорошо и активно восстанавливается.
Опоясывающий лишай вызван тем же вирусом, что и ветряная оспа. У пациентов наблюдается сыпь, которая не угрожает жизни человека.
Церемония вручения премии «Оскар» состоится в ночь со 2 на 3 марта в 03:00 по московскому времени.
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Опоясывающий лишай вызван тем же вирусом, что и ветряная оспа. У пациентов наблюдается сыпь, которая не угрожает жизни человека.
Церемония вручения премии «Оскар» состоится в ночь со 2 на 3 марта в 03:00 по московскому времени.
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Анастасия Чинкова