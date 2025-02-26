«Смогли протащить фильм на раскрученные премии»: Константин Хабенский высказался об «Аноре» и Юре Борисове

Константин Хабенский (фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)
Художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский высказал своё мнение о нашумевшем фильме «Анора» и актёре Юре Борисове.
Картина «Анора» о сыне российского олигарха, который женился на американской стриптизёрше, произвёл фурор как в российской, так и в западной киноиндустрии. В комедийной драме актёр Юра Борисов исполнил роль второго плана, за которую его номинировали на премию «Оскар».
Многие коллеги рады за Борисова, который стал первым россиянином, выдвинутым на главную премию киноиндустрии. 53-летний Хабенский также не прошёл мимо и высказал мнение об артисте.
Также актёр высказался по поводу номинации коллеги на «Оскар».
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Многие коллеги рады за Борисова, который стал первым россиянином, выдвинутым на главную премию киноиндустрии. 53-летний Хабенский также не прошёл мимо и высказал мнение об артисте.
«Мне Юра очень нравится. Симпатичен и как человек, и как актер. Работали с ним плотно в одном "коротыше" – он был ещё в самом начале кинопути, но я увидел его подход к делу», – рассказал Хабенский.Юра Борисов (фото: РИА Новости/Максим Блинов)
Также актёр высказался по поводу номинации коллеги на «Оскар».
«Что касается помпезной истории с наградами, скажу так: честь и хвала продюсерам, которые смогли протащить этот фильм на раскрученные премии мирового уровня, с историей. Не каждый год их лауреаты и победители были заслуженными, на мой взгляд. Но это уже другой вопрос», – поделился режиссёр в беседе с АиФ.Читайте также:
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Анастасия Чинкова