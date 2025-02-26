«Смогли протащить фильм на раскрученные премии»: Константин Хабенский высказался об «Аноре» и Юре Борисове

Отношения актрисы Валентины Титовой и её мужа — актёра и режиссёра Владимира Басова, кажется, можно определить как «покровитель — протеже»: многие свои известные роли она сыграла в картинах супруга («Метель», «Щит и меч», «Опасный поворот», «Дни Турбиных»).