Регину Тодоренко вырезали из «Маски» после скандала с мёдом
Телеведущая Регина Тодоренко не появилась в новом выпуске шоу «Маска». Её место в жюри заняла певица Seville. Об этом сообщает издание Super.
О причинах отсутствия Тодоренко организаторы не сообщали. По одной из версий, телеведущая сейчас находится на Бали, где вместе с мужем Владом Топаловым участвует в съёмках проекта «Ставка на любовь». Другая версия связывает пропуск эфира с недавним скандалом.
В одном из интервью Регина рассказала историю о том, как добавила мёд в чай приятелю, зная о его аллергии. По словам ведущей, она хотела доказать ему, что многие болезни имеют психосоматическую природу.
В результате у мужчины развился отёк Квинке. После этого эпизода пользователи сети подвергли Тодоренко критике, назвав её поступок безответственным и призвав к бойкоту.
Ранее помощница Регины Тодоренко заявила, что та «выкрутится» после скандала с мёдом.
