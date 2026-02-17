Регину Тодоренко вырезали из «Маски» после скандала с мёдом

Достижения.рф

Регина Тодоренко пропустила выпуск «Маски» на фоне критики из-за истории с мёдом
Регина Тодоренко (Фото: Telegram @todorenkoregina)

Телеведущая Регина Тодоренко не появилась в новом выпуске шоу «Маска». Её место в жюри заняла певица Seville. Об этом сообщает издание Super.



О причинах отсутствия Тодоренко организаторы не сообщали. По одной из версий, телеведущая сейчас находится на Бали, где вместе с мужем Владом Топаловым участвует в съёмках проекта «Ставка на любовь». Другая версия связывает пропуск эфира с недавним скандалом.

В одном из интервью Регина рассказала историю о том, как добавила мёд в чай приятелю, зная о его аллергии. По словам ведущей, она хотела доказать ему, что многие болезни имеют психосоматическую природу.

В результате у мужчины развился отёк Квинке. После этого эпизода пользователи сети подвергли Тодоренко критике, назвав её поступок безответственным и призвав к бойкоту.

Ранее помощница Регины Тодоренко заявила, что та «выкрутится» после скандала с мёдом.

Ольга Щелокова

