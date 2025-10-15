Хазанов набросился с кулаками на журналиста после вопроса о проданной недвижимости
Известный артист и юморист Геннадий Хазанов стал участником инцидента с журналистом Telegram-канала SHOT. По информации издания, корреспондент попытался задать Хазанову вопросы о проданных им домах и квартирах, однако артист отреагировал резко и попытался вступить в конфликт.
Инцидент произошёл после спектакля с участием актёра. Репортёры ожидали артиста у выхода из театра. Со слов журналистов, Хазанов, держа в руках охапку цветов, отказался комментировать информацию о продаже недвижимости и не стал отвечать, планирует ли он уезжать из России.
Позднее, у одного из домов на Арбате, где артист ранее владел квартирой, произошёл новый эпизод общения с журналистом, во время которого Хазанов, по утверждению издания, перешёл к агрессивным действиям.
Ранее SHOT сообщал, что Геннадий Хазанов продал несколько объектов недвижимости на общую сумму около одного миллиарда рублей. При этом, по сведениям источника, артист сохраняет долю в двух бизнесах и занимает высокую должность.
