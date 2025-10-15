Хазанов набросился с кулаками на журналиста после вопроса о проданной недвижимости

15 октября 2025, 09:58

Хазанов набросился на журналиста SHOT после вопроса о проданной недвижимости

Геннадий Хазанов (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Известный артист и юморист Геннадий Хазанов стал участником инцидента с журналистом Telegram-канала SHOT. По информации издания, корреспондент попытался задать Хазанову вопросы о проданных им домах и квартирах, однако артист отреагировал резко и попытался вступить в конфликт.