Хазанов набросился с кулаками на журналиста после вопроса о проданной недвижимости

Хазанов набросился на журналиста SHOT после вопроса о проданной недвижимости
Геннадий Хазанов (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Известный артист и юморист Геннадий Хазанов стал участником инцидента с журналистом Telegram-канала SHOT. По информации издания, корреспондент попытался задать Хазанову вопросы о проданных им домах и квартирах, однако артист отреагировал резко и попытался вступить в конфликт.



Инцидент произошёл после спектакля с участием актёра. Репортёры ожидали артиста у выхода из театра. Со слов журналистов, Хазанов, держа в руках охапку цветов, отказался комментировать информацию о продаже недвижимости и не стал отвечать, планирует ли он уезжать из России.

Позднее, у одного из домов на Арбате, где артист ранее владел квартирой, произошёл новый эпизод общения с журналистом, во время которого Хазанов, по утверждению издания, перешёл к агрессивным действиям.

Ранее SHOT сообщал, что Геннадий Хазанов продал несколько объектов недвижимости на общую сумму около одного миллиарда рублей. При этом, по сведениям источника, артист сохраняет долю в двух бизнесах и занимает высокую должность.

Анастасия Чинкова

