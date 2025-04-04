Проблемы с сердцем, отъезд в Латвию и необычный подарок Путину: как живет Геннадий Хазанов

Геннадий Хазанов (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов оставил след в искусстве и стал своим и в театре, и на эстраде, и в кино. Знаменитый пародист и непревзойденный мастер репризы, узнаваем и любим благодаря юмористическим миниатюрам и появлению в киножурнале «Ералаш». Со временем Хазанов освоил драматический жанр и сегодня известен как исполнитель главных ролей в спектаклях ведущих столичных театров.
Подробности о жизни Геннадия Хазанова расскажет редакция «Радио 1».
Хазанов жил в одном доме с отцом, которого никогда не видел
Геннадий Хазанов родился 1 декабря 1945 года в Москве. Его мать, Ираида Моисеевна Хазанова была еврейкой. Она трудилась инженером, но мечтала о сцене. В свободное время выступала в народном театре при ДК завода имени Ильича. Маленький сын Ираиды часто находился за кулисами, ожидая маму.
Женщина воспитывала Геннадия одна, поскольку разошлась с мужем еще до рождения сына. Позже стало известно, что отцом Геннадия был Виктор Григорьевич Лукашер, инженер, который занимался радиосвязью и звукозаписью.
Примечательно, что отец и сын жили в одном доме на Якиманке.
Ираида Моисеевна мечтала, чтобы сын стал артистом, и записала его в музыкальную школу имени Константина Станиславского. Наследник старательно играл на фортепиано, однако интереса к музыке не испытывал.
Его душа больше лежала к сцене. Хазанов с восторгом смотрел выступления Аркадия Райкина по телевидению, мечтая однажды стать таким же. Затем юный Геннадий стал наизусть учить монологи Райкина и подражать его манере говорить.
После 8 класса будущий артист устроился работать слесарем на завод, чтобы приблизить свою мечту о сцене. С 1962 года Хазанов пытался поступить в театральные вузы столицы, включая Московское академическое хореографическое училище и Щукинское училище, но провалился на вступительных испытаниях. Вскоре молодой человек стал студентом МИСИ имени Куйбышева. Там он принимал активное участие в студенческой самодеятельности. Стоит отметить, что именно в МИСИ родился первый персонаж Хазанова — «студент кулинарного техникума».
В 1965 году Геннадия Хазанова приняли в Государственное училище циркового и эстрадного искусства. С 1967 года начал выступать на большой эстраде. В 1971 году перешёл в Москонцерт.
Геннадий Викторович перепробовал множество жанров — от пародии до клоунады, однако в итоге нашел себя как артиста разговорного жанра — эстрадной репризы. С 1997 года возглавляет Московский театр эстрады.
В 2018 году Хазанов присоединился к труппе Театра имени Евгения Вахтангова, сыграв в постановке «Фальшивая нота». В это же время он появился на сцене «Ленкома» в спектакле «Американские горки».
Знакомство со Златой Эльбаум стало судьбоносным в жизни Геннадия Хазанова. Будущая жена юмориста работала помощницей режиссера в театральной студии МГУ «Наш дом». Их встреча произошла в 1969 году — роман начался спустя несколько месяцев.
Мать Златы была против союза влюбленных. Но даже это не остановило пару, в декабре 1970 года молодые сыграли свадьбу. Спустя несколько лет в семье родился мальчик, которого назвали Аркадием в честь кумира Хазанова — Аркадия Райкина. А затем появилась дочь Алиса.
Геннадий Хазанов не любит вспоминать, но в 1987 году он вместе с женой чуть не погиб. Во время возвращения из США их самолет, вылетевший из Вашингтона, внезапно вернулся на землю из-за технической неисправности. Оказалось, что лайнер в случае взлета не смог бы безопасно приземлиться.
В 1990-е годы семья получила израильское гражданство и приобрела коттедж рядом с Тель-Авивом. Однако сам Хазанов больше любил Юрмалу, где у них также имеется недвижимость.
В августе 2023 года стало известно, что Геннадий Хазанов уехал из России в Латвию. Некоторые решили, что артист эмигрировал вслед за коллегами, которые не поддержали специальную военную операцию. Сам актер опроверг подобные слухи и заявил, что ездил в другую страну во время летнего отпуска.
Летом 2020 года поклонников Геннадия Хазанова потрясла новость о его госпитализации из-за проблем с сердцем. Позже выяснилось, что юморист проходил плановое обследование в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева.
В медучреждение он попал после того, как ему стало плохо на сцене — актер чуть было не упал в обморок. После этого случая Геннадий Викторович принял решение обратиться за медицинской помощью. Ему была проведена операция на открытом сердце, в ходе которой установили кардиостимулятор, что позволило стабилизировать его состояние.
1 декабря 2015 года Владимир Путин поздравил Геннадия Хазанова с юбилеем и подарил ему раритетный экземпляр кулинарной книги. В ответ артист вручил президенту копию российской императорской короны.
Спустя время Хазанов рассказал, что подарил Путину корону не из-за желания угодить. По словам юмориста, он приготовил ее в честь дня рождения главы государства, однако не смог вручить вовремя.
Читайте также:
«Убийца»: Сергей Никоненко отказался приглашать в свой спектакль Михаила Ефремова
Хабенский рассказал, что актёры не хотели сниматься в «Ночном дозоре»
«Первый внук всегда самый любимый!»: Семья Стриженовых отметила 7-летие внука в одинаковых футболках
Хазанов жил в одном доме с отцом, которого никогда не видел
Геннадий Хазанов родился 1 декабря 1945 года в Москве. Его мать, Ираида Моисеевна Хазанова была еврейкой. Она трудилась инженером, но мечтала о сцене. В свободное время выступала в народном театре при ДК завода имени Ильича. Маленький сын Ираиды часто находился за кулисами, ожидая маму.
Женщина воспитывала Геннадия одна, поскольку разошлась с мужем еще до рождения сына. Позже стало известно, что отцом Геннадия был Виктор Григорьевич Лукашер, инженер, который занимался радиосвязью и звукозаписью.
Примечательно, что отец и сын жили в одном доме на Якиманке.
«Потом соседка мне рассказала. А папа, уверен, сразу меня узнал, это абсолютно точно. Он видел меня, свою внучку Алису, когда она гуляла, но сам никогда не подходил ни к ней, ни ко мне. Я не осуждаю, у каждого в жизни есть своя мотивация, люди не совершают беспричинных поступков, значит, есть что-то такое, что помешало папе тогда. Мама не знала о том, где живёт отец, 100 процентов. Она нечасто гостила в моём доме. Вполне возможно, папа просто не разглядел в этой женщине ту, от которой у него есть сын. Мама никогда со мной не обсуждала отца, в нашей семье было не принято, — пояснял артист.
Чем известен Геннадий Хазанов
Ираида Моисеевна мечтала, чтобы сын стал артистом, и записала его в музыкальную школу имени Константина Станиславского. Наследник старательно играл на фортепиано, однако интереса к музыке не испытывал.
Его душа больше лежала к сцене. Хазанов с восторгом смотрел выступления Аркадия Райкина по телевидению, мечтая однажды стать таким же. Затем юный Геннадий стал наизусть учить монологи Райкина и подражать его манере говорить.
После 8 класса будущий артист устроился работать слесарем на завод, чтобы приблизить свою мечту о сцене. С 1962 года Хазанов пытался поступить в театральные вузы столицы, включая Московское академическое хореографическое училище и Щукинское училище, но провалился на вступительных испытаниях. Вскоре молодой человек стал студентом МИСИ имени Куйбышева. Там он принимал активное участие в студенческой самодеятельности. Стоит отметить, что именно в МИСИ родился первый персонаж Хазанова — «студент кулинарного техникума».
Геннадий Хазанов (Фото: кадр из выпуска «Ералаш»)
В 1965 году Геннадия Хазанова приняли в Государственное училище циркового и эстрадного искусства. С 1967 года начал выступать на большой эстраде. В 1971 году перешёл в Москонцерт.
Геннадий Викторович перепробовал множество жанров — от пародии до клоунады, однако в итоге нашел себя как артиста разговорного жанра — эстрадной репризы. С 1997 года возглавляет Московский театр эстрады.
В 2018 году Хазанов присоединился к труппе Театра имени Евгения Вахтангова, сыграв в постановке «Фальшивая нота». В это же время он появился на сцене «Ленкома» в спектакле «Американские горки».
Личная жизнь Геннадия Хазанова
Знакомство со Златой Эльбаум стало судьбоносным в жизни Геннадия Хазанова. Будущая жена юмориста работала помощницей режиссера в театральной студии МГУ «Наш дом». Их встреча произошла в 1969 году — роман начался спустя несколько месяцев.
Мать Златы была против союза влюбленных. Но даже это не остановило пару, в декабре 1970 года молодые сыграли свадьбу. Спустя несколько лет в семье родился мальчик, которого назвали Аркадием в честь кумира Хазанова — Аркадия Райкина. А затем появилась дочь Алиса.
Геннадий Хазанов с супругой Златой Эльбаум (Фото: РИА Новости/Валерий Левитин)
Геннадий Хазанов не любит вспоминать, но в 1987 году он вместе с женой чуть не погиб. Во время возвращения из США их самолет, вылетевший из Вашингтона, внезапно вернулся на землю из-за технической неисправности. Оказалось, что лайнер в случае взлета не смог бы безопасно приземлиться.
В 1990-е годы семья получила израильское гражданство и приобрела коттедж рядом с Тель-Авивом. Однако сам Хазанов больше любил Юрмалу, где у них также имеется недвижимость.
Почему Геннадий Хазанов уехал в Латвию
В августе 2023 года стало известно, что Геннадий Хазанов уехал из России в Латвию. Некоторые решили, что артист эмигрировал вслед за коллегами, которые не поддержали специальную военную операцию. Сам актер опроверг подобные слухи и заявил, что ездил в другую страну во время летнего отпуска.
«Я никуда не эмигрировал. Надо просто внимательно смотреть на то, что происходит в московских театрах. Тогда никаких вопросов не возникнет. Я играю в спектаклях. Сейчас лето, каникулы. Но это же не значит, что я эмигрировал», — объяснял Хазанов.
Здоровье Геннадия Хазанова
Летом 2020 года поклонников Геннадия Хазанова потрясла новость о его госпитализации из-за проблем с сердцем. Позже выяснилось, что юморист проходил плановое обследование в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева.
В медучреждение он попал после того, как ему стало плохо на сцене — актер чуть было не упал в обморок. После этого случая Геннадий Викторович принял решение обратиться за медицинской помощью. Ему была проведена операция на открытом сердце, в ходе которой установили кардиостимулятор, что позволило стабилизировать его состояние.
Геннадий Хазанов подарил корону Путину
1 декабря 2015 года Владимир Путин поздравил Геннадия Хазанова с юбилеем и подарил ему раритетный экземпляр кулинарной книги. В ответ артист вручил президенту копию российской императорской короны.
«Если бы вы что-то поскромнее принесли, я бы себе оставил, а так придется теперь сдать в Кремль», — ответил Путин.
Владимир Путин и Геннадий Хазанов (Фото: kremlin.ru)
Спустя время Хазанов рассказал, что подарил Путину корону не из-за желания угодить. По словам юмориста, он приготовил ее в честь дня рождения главы государства, однако не смог вручить вовремя.
Читайте также:
«Убийца»: Сергей Никоненко отказался приглашать в свой спектакль Михаила Ефремова
Хабенский рассказал, что актёры не хотели сниматься в «Ночном дозоре»
«Первый внук всегда самый любимый!»: Семья Стриженовых отметила 7-летие внука в одинаковых футболках
Екатерина Коршунова