Стали известны детали миллиардной сделки Геннадия Хазанова с недвижимостью
Комик Геннадий Хазанов продал пять объектов недвижимости в Москве и Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Сумма сделок составила около 706 миллионов рублей. В список вошли: квартира на Малой Молчановке площадью 246 м², квартира на Спиридоновке площадью 255 м², трёхэтажный дом с постройками и земельным участком в Одинцовском округе, квартира на улице Серафимовича площадью 114 м², квартира с кладовой в посёлке Сосны.
Теперь у артиста осталась в собственности только одна квартира — на Люсиновской улице площадью 39 м². При этом Хазанов сохранил бизнес. Он владеет статусом индивидуального предпринимателя в сфере искусства и 41% акций в компании «Гидроресурс».
Эта организация производит гидравлическое и пневматическое оборудование, но не подаёт отчёты в налоговую службу на протяжении восьми лет.
