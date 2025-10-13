Стали известны детали миллиардной сделки Геннадия Хазанова с недвижимостью

13 октября 2025, 08:42

Геннадий Хазанов продал пять объектов недвижимости в Москве и области

Геннадий Хазанов (Фото: кадр из фильма «Лужков»)

Комик Геннадий Хазанов продал пять объектов недвижимости в Москве и Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.