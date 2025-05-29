Рэпер Птаха задолжал налоговой почти 800 тыс. рублей
Известный российский рэпер Птаха, настоящее имя которого Давид Нуриев, оказался в сложной финансовой ситуации, задолжав налоговым органам почти 800 тысяч рублей.
Согласно информации, опубликованной в «Постньюс», общая сумма долгов рэпера составляет 781 тыс. руб., и это число продолжает расти.
Основная часть долгов Птахи связана с автомобильными штрафами: он не оплатил 241 взыскание за нарушение правил дорожного движения на сумму 396 тыс. руб. С декабря 2022 года на его имя числится 846 штрафов, большинство из которых — за превышение скорости. В 2025 году артист уже успел накопить 125 новых взысканий.
Помимо штрафов, рэпер также имеет неоплаченные долги по коммунальным услугам, сумма которых составляет 22,5 тыс. руб. С начала года Нуриев проиграл три судебных разбирательства по своим долгам, а одно дело о выплатах за ЖКХ все еще находится на рассмотрении.
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