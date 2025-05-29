«Полвека где-то бродил без меня»: Ольга Орлова назвала недостатки своего мужа

29 мая 2025, 10:43

Ольга Орлова высказалась о недостатках своего супруга

Ольга Орлова (фото: Telegram @olgaorlova)

Бывшая солистка группы «Блестящие», а ныне ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова призналась, что её муж далёк от идеала. 47-летняя артистка рассказала о недостатках своего супруга.





В сентябре 2021 года Ольга второй раз вышла замуж. Её избранником стал бизнесмен Валерий, с которым она познакомилась в ресторане. Инициативу проявил мужчина, что было крайне важно для певицы. Пара решила отказаться от пышной свадьбы, поэтому просто расписалась в ЗАГСе.



Ольга Орлова с мужем (фото: Telegram @olgaorlova) Муж Орловой ведёт закрытый образ жизни и редко появляется даже в соцсетях супруги, однако инода она всё же рассказывает о Валерии.





«Он полвека где-то бродил без меня, а ещё очень сложно соглашается улететь на отдых», – пожаловалась Орлова в личном блоге.