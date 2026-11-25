25 ноября 2026, 13:51

Юрист Кулачкин: новые штаны SHAMAN с триколором не нарушают законодательство РФ

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)

Новый образ певца SHAMAN — джинсы с разрезом на бедре и неоновым лампасом в цветах российского триколора — не противоречит законам РФ. Об этом «Известиям» сообщил юрист Никита Кулачкин.





Напомним, что артист представил новый образ в своем Telegram-канале 22 ноября. В публикации его появление назвали рождением новой легенды. Особое внимание уделили неоновой подсветке в цветах российского флага, которую авторы ролика охарактеризовали как элемент для настоящих патриотов. Задние карманы джинсов также стали частью презентации, а разрез на бедре исполнителя назвали окном в мир фантазий.





«Запрета размещать российский флаг на одежде, в том числе ниже пояса, в законе нет. А уголовная ответственность предусмотрена именно за надругательство над флагом», — отметил эксперт.