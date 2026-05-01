Хейт из-за внешности и поддержка: фанаты вступились за Оливию Уайлд
Актриса Оливия Уайлд оказалась в центре обсуждений в соцсетях после появления на красной дорожке перед открытием Международного кинофестиваля в Сан-Франциско. Поводом для бурной реакции стало видео с её интервью, которое быстро разошлось в Сети.
Часть пользователей обрушилась на звезду с критикой, обратив внимание на её внешний вид и чрезмерную, по их мнению, худобу. Ролик активно распространили в соцсетях, во многом благодаря негативным комментариям.
Однако у актрисы нашлось немало защитников. Поклонники уверены, что дело вовсе не во внешности Уайлд, а в неудачном освещении и ракурсе съёмки. В комментариях многие отметили, что в реальности она выглядит отлично и гармонично, а критика в её адрес необоснованна.
Ситуация вызвала не только волну хейта, но и мощную поддержку со стороны фанатов, которые призвали не делать поспешных выводов по одному видео.
