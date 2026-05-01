Стало известно, есть ли у отца Филиппа Киркорова ещё сын
Певец Филипп Киркоров принял участие в ДНК-тестировании, чтобы выяснить, есть ли у его отца возможный внебрачный сын. Проверка прошла в рамках шоу «Секрет на миллион», ведущей которого является Лера Кудрявцева.
Поводом для исследования стала история музыканта Александра Матвеева, который предположил, что может быть сыном Бедроса Киркорова. По его словам, сомнения возникли после откровенного разговора с матерью, признавшейся в кратковременных отношениях с артистом. Матвеев также рассказал, что лично познакомился с Бедросом Киркоровым в 2005 году на концерте в Сочи, после чего их общение стало более тесным.
Сам Филипп Киркоров отнёсся к ситуации спокойно и не стал исключать такую возможность, отметив, что его отец всегда пользовался популярностью у женщин. При этом артист подчеркнул, что предпочитает опираться на факты, поэтому согласился на ДНК-тест, который должен расставить все точки над «i». Результаты показали, что родственной связи между Киркоровыми и Матвеевым нет.
