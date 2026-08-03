«Хейтеры — мои учителя»: Ольга Орлова объяснила, зачем читает гадости про себя
Ольга Орлова рассказала о своей методике работы с негативными комментариями
Певица Ольга Орлова в личном блоге поделилась своим подходом к негативным комментариям и критике.
Артистка сообщила, что изучает негатив с интересом и внимательно отслеживает собственные реакции на обидные высказывания. Звезда стремится выяснить, какой именно аспект комментария её задевает и почему конкретная реплика вызывает дискомфорт.
«Я его принимаю и изучаю с большим интересом. Это моя точка роста сегодня», — написала Орлова.Певица отметила, что задумывается и о внутренних мотивах хейтеров. Она пытается понять, что движет человеком, который пишет резкие слова и осознанно хочет ранить другого.
«Сегодня хейтеры — мои учителя во многом. Я становлюсь лучше, чем вчера», — подчеркнула знаменитость.Орлова заключила, что со временем начала воспринимать негативные отклики как полезные уроки.