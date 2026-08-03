«Хейтеры — мои учителя»: Ольга Орлова объяснила, зачем читает гадости про себя

03 августа 2026, 12:06

Ольга Орлова рассказала о своей методике работы с негативными комментариями

Ольга Орлова (Фото: Instagram* @olgaorlova1311)

Певица Ольга Орлова в личном блоге поделилась своим подходом к негативным комментариям и критике.





Артистка сообщила, что изучает негатив с интересом и внимательно отслеживает собственные реакции на обидные высказывания. Звезда стремится выяснить, какой именно аспект комментария её задевает и почему конкретная реплика вызывает дискомфорт.

«Я его принимаю и изучаю с большим интересом. Это моя точка роста сегодня», — написала Орлова.

«Сегодня хейтеры — мои учителя во многом. Я становлюсь лучше, чем вчера», — подчеркнула знаменитость.