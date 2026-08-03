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Вера Брежнева показала полуобнажённую грудь в расстёгнутой рубашке — фото

Вера Брежнева опубликовала фото в расстёгнутой рубашке без бюстгальтера
Вера Брежнева (Фото: Instagram* @ververa)

Певица Вера Брежнева (настоящее имя — Вера Галушка) опубликовала в личном блоге фото с полуобнажённой грудью. На снимке 44-летняя артистка появилась перед подписчиками в расстёгнутой полосатой рубашке и без бюстгальтера.



Для этой фотосессии Брежнева выбрала образ, вдохновлённый знаменитой американской бизнесвумен и дизайнером интерьеров Айрис Апфель. Певица дополнила лук джинсовой косынкой на голове, массивными браслетами на запястьях, крупными солнцезащитными очками, массивным кольцом и длинными жемчужными бусами.

Артистка распустила волосы и сделала макияж в естественной гамме — без ярких акцентов на глазах или губах. Фотограф запечатлел Веру в расслабленной позе. Поклонники уже активно обсуждают новый образ исполнительницы в комментариях.

Вера Брежнева (Фото: Instagram* @ververa)
Ранее стало известно, что Вера Брежнева возобновила выступления с русскоязычным репертуаром. Основной интерес артистки связан с корпоративными мероприятиями в Казахстане.

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Ольга Щелокова

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