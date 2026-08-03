03 августа 2026, 11:34

Иван Дмитриенко (Фото: Telegram @vaneckavanushka)

Певец Ваня Дмитриенко не заметил драку скрипачей на сцене во время своего концерта в «Лужниках» и удивился этому факту позже. Информацию об инциденте передаёт Telegram-канал «Звездач».





Выступление артиста состоялось 2 августа на стадионе «Лужники», мероприятие собрало 70 тысяч зрителей. В какой-то момент два скрипача устроили потасовку прямо во время шоу.



Дмитриенко не видел момента столкновения и очень удивился, когда журналисты рассказали ему о произошедшем. Представители прессы сначала предположили, что драка входит в сценарий. Певец согласился с этой версией.

«Это была часть шоу, да! Всё для хлеба и зрелищ! Вот зрелище было!» — прокомментировал Иван.