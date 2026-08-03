50-летняя Тина Канделаки на яхте показала фигуру в бикини с золотой ракушкой
Продюсер и телеведущая Тина Канделаки опубликовала в личном блоге видео в купальнике.
50-летняя Канделаки вышла на палубу яхты и встала перед камерой. На ней красовался чёрный лиф бикини с золотой ракушкой в качестве декоративного элемента. К этому образу телеведущая добавила красный платок на голову и тёмные солнцезащитные очки.
Она решила отказаться от макияжа и предстала перед зрителями с естественным лицом. На протяжении всего видео Тина уверенно держалась перед объективом, меняла ракурсы и демонстрировала фигуру на фоне морского пейзажа. Поклонники активно отреагировали на публикацию и оставили множество комментариев под постом.
Ранее Тина Канделаки разрушила главный миф худеющих. Она призвала не беспокоиться из-за лишнего веса.
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