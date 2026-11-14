«Хейтеры прекрасны, это мой бустер»: MARGO объяснила, почему благодарна критикам

14 ноября 2026, 17:13

MARGO призналась, что негативные комментарии помогают ей становиться популярнее

MARGO (Фото: Instagram* / @mmmargaaret)

Эпатажная певица MARGO рассказала, как реагирует на критику в социальных сетях. Её творчество вызывает неоднозначную реакцию: одни поклонники восхищаются артисткой, другие не понимают её популярности и того, благодаря чему ей удалось закрепиться в шоу-бизнесе. Однако сама исполнительница не воспринимает негативные комментарии как повод для переживаний.





В беседе с «Леди Mail» MARGO призналась, что хейтеры, напротив, мотивируют её и даже способствуют росту популярности. При этом певица отметила, что положительные отзывы ей всё же читать приятнее.





«Хейтеры прекрасны, это мой бустер. Во многом именно они сделали меня еще более популярной. Конечно, мне приятнее читать добрые, позитивные комментарии. Но, если честно, хейтеры часто вызывают у меня смех: иногда они пишут настолько нелепые вещи, что это просто невозможно воспринимать серьезно», — высказалась артистка.