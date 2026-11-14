«Руки трясутся от счастья»: мама Лерчек эмоционально отреагировала на помилование дочери
Мама Валерии Чекалиной впервые высказалась после решения о её помиловании
Мама Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, Эльвира Феопентова впервые прокомментировала решение о помиловании дочери. Об этом сообщает msk1.ru.
Женщина призналась, что до сих пор не может поверить в произошедшее и переполнена эмоциями. По её словам, радость настолько сильная, что у неё даже дрожат руки.
«Руки трясутся от счастья. Я счастлива, не передать словами», — рассказала Эльвира.Напомним, Валерию Чекалину помиловал президент России Владимир Путин. Ранее суд назначил ей пять лет лишения свободы условно, штраф в размере 763 миллионов рублей и трёхлетний запрет на продвижение собственного бренда в интернете.
В последнее время Лерчек борется с онкологическим заболеванием и планирует отправиться на лечение в Китай. Стоимость медицинской помощи там может составить от 3,3 до 18 миллионов рублей в зависимости от выбранной схемы терапии. Среди возможных вариантов издание называло CAR-T-терапию, стоимость которой с учётом сопутствующих медицинских процедур может оказаться наиболее высокой.
После помилования Чекалиной вернули загранпаспорт, который ранее изъяли во время судебных разбирательств. Однако прежние договорённости с китайской клиникой придётся согласовывать заново: срок, в который там были готовы принять Валерию, истёк ещё 2 ноября. Адвокат также сообщал, что для организации поездки необходимо дождаться подтверждения от медицинского учреждения.