«Руки трясутся от счастья»: мама Лерчек эмоционально отреагировала на помилование дочери

14 ноября 2026, 16:05

Мама Валерии Чекалиной впервые высказалась после решения о её помиловании

Валерия Чекалина с мамой (Фото: Instagram* / @ler_chek)

Мама Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, Эльвира Феопентова впервые прокомментировала решение о помиловании дочери. Об этом сообщает msk1.ru.





Женщина призналась, что до сих пор не может поверить в произошедшее и переполнена эмоциями. По её словам, радость настолько сильная, что у неё даже дрожат руки.





«Руки трясутся от счастья. Я счастлива, не передать словами», — рассказала Эльвира.