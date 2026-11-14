«Нам часто прилетает»: Руслан Нигматуллин ответил критикам из-за 28-летней разницы с женой
Руслан Нигматуллин с иронией высказался о хейте из-за молодости супруги
Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин прокомментировал критику своего второго брака. 52-летний спортсмен признался, что они с супругой Эвелиной регулярно сталкиваются с негативными комментариями из-за разницы в возрасте, которая составляет 28 лет. При этом саму пару эта особенность отношений, по словам футболиста, не смущает.
В беседе с «Евро-Футбол.Ру» Нигматуллин отметил, что в повседневной жизни они с женой не ощущают возрастного разрыва. Он также подчеркнул, что близкие и родители Эвелины воспринимают их как гармоничную пару и не используют в адрес супругов стереотипные определения вроде «папик» и «содержанка».
«Я, естественно, догадываюсь. Нам тоже часто прилетает. Брак с разницей в 28 лет многие критикуют. Я бы, будь на их месте, думал так же. Но пишут — и пусть пишут. Если нас обсуждают, значит, мы не безразличны людям. Обращать внимание на каждого хейтера не станем. А если кто-то пишет лично и ведёт себя некорректно — для этого есть кнопка «заблокировать», — заявил Нигматуллин.Кроме того, футболист затронул непростую тему отношений с детьми от первого брака. По его словам, он не виделся с ними уже три года и очень хочет встретиться с наследниками. Руслан следит за их жизнью через социальные сети, однако подробно обсуждать эту ситуацию пока не готов, поскольку она остаётся для него болезненной и деликатной.