«Нам часто прилетает»: Руслан Нигматуллин ответил критикам из-за 28-летней разницы с женой

14 ноября 2026, 16:30

Руслан Нигматуллин с иронией высказался о хейте из-за молодости супруги

Руслан Нигматуллин (Фото: Instagram* / @ruslan_nigmatullin)

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин прокомментировал критику своего второго брака. 52-летний спортсмен признался, что они с супругой Эвелиной регулярно сталкиваются с негативными комментариями из-за разницы в возрасте, которая составляет 28 лет. При этом саму пару эта особенность отношений, по словам футболиста, не смущает.





В беседе с «Евро-Футбол.Ру» Нигматуллин отметил, что в повседневной жизни они с женой не ощущают возрастного разрыва. Он также подчеркнул, что близкие и родители Эвелины воспринимают их как гармоничную пару и не используют в адрес супругов стереотипные определения вроде «папик» и «содержанка».





«Я, естественно, догадываюсь. Нам тоже часто прилетает. Брак с разницей в 28 лет многие критикуют. Я бы, будь на их месте, думал так же. Но пишут — и пусть пишут. Если нас обсуждают, значит, мы не безразличны людям. Обращать внимание на каждого хейтера не станем. А если кто-то пишет лично и ведёт себя некорректно — для этого есть кнопка «заблокировать», — заявил Нигматуллин.