«Вам не стыдно?»: Лиза Моряк резко ответила критикам отпуска с детьми и нянями
Лиза Моряк объяснила, почему путешествует с детьми и помощницами без мужа
Актриса Лиза Моряк вновь столкнулась с критикой в социальных сетях из-за организации семейного отдыха. Недавно подписчики осуждали её за поездку с мужем без детей.
Теперь артистка отправилась в отпуск вместе с наследниками, но без супруга — зато с нянями. Такой формат отдыха тоже вызвал недовольство части аудитории.
Моряк решила ответить на негативные комментарии и напомнила, что воспитывает троих детей, продолжает вести социальные сети и сниматься в кино. При этом актрису задело не столько само осуждение, сколько тот факт, что подобные претензии высказывают другие женщины.
«Вы серьёзно? Вам вообще не стыдно писать это другой женщине, женщина? Что вы вообще знаете об отдыхе с детьми? Позвольте вам рассказать, как это выглядит на самом деле: постоянная круговерть, покормить, переодеть, уложить спать, успокоить, проследить, чтобы никто никуда не упал, не разбил, не поссорился. Воспитание детей — это колоссальный труд и отдача. И если есть возможность и желание делегировать часть забот, чтобы сохранить себя и своё здоровье, почему нет?» — высказалась Моряк в соцсетях.Актриса подчеркнула, что помощь нянь для неё — способ избежать эмоционального выгорания и не доводить себя до состояния «измотанной матери». При этом она призналась, что восхищается женщинами, которые самостоятельно справляются с воспитанием детей, без посторонней помощи. Однако сама Лиза предпочитает пользоваться поддержкой помощниц и не считает, что должна за это оправдываться.