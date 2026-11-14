«Вам не стыдно?»: Лиза Моряк резко ответила критикам отпуска с детьми и нянями

14 ноября 2026, 16:46

Лиза Моряк объяснила, почему путешествует с детьми и помощницами без мужа

Лиза Моряк (Фото: Instagram* / @moryakliza)

Актриса Лиза Моряк вновь столкнулась с критикой в социальных сетях из-за организации семейного отдыха. Недавно подписчики осуждали её за поездку с мужем без детей.





Теперь артистка отправилась в отпуск вместе с наследниками, но без супруга — зато с нянями. Такой формат отдыха тоже вызвал недовольство части аудитории.



Моряк решила ответить на негативные комментарии и напомнила, что воспитывает троих детей, продолжает вести социальные сети и сниматься в кино. При этом актрису задело не столько само осуждение, сколько тот факт, что подобные претензии высказывают другие женщины.





«Вы серьёзно? Вам вообще не стыдно писать это другой женщине, женщина? Что вы вообще знаете об отдыхе с детьми? Позвольте вам рассказать, как это выглядит на самом деле: постоянная круговерть, покормить, переодеть, уложить спать, успокоить, проследить, чтобы никто никуда не упал, не разбил, не поссорился. Воспитание детей — это колоссальный труд и отдача. И если есть возможность и желание делегировать часть забот, чтобы сохранить себя и своё здоровье, почему нет?» — высказалась Моряк в соцсетях.