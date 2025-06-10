Хилькевич и ее муж испытывают брак на прочность в шоу «Большой куш.Бангкок»

10 июня 2025, 13:24

Анна Хилькевич с мужем борются за 10 миллионов в новом шоу ТНТ

Анна Хилькевич ( Фото: Instagram* @annakhilkevich )

Анна Хилькевич и ее муж Артур Мартиросян стали участниками шоу «Большой куш. Бангкок» на ТНТ, где звездным парам предстоит побороться за 10 миллионов рублей. Для Артура это дебют на телевидении.