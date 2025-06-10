Хилькевич и ее муж испытывают брак на прочность в шоу «Большой куш.Бангкок»

Анна Хилькевич с мужем борются за 10 миллионов в новом шоу ТНТ
Анна Хилькевич ( Фото: Instagram* @annakhilkevich )

Анна Хилькевич и ее муж Артур Мартиросян стали участниками шоу «Большой куш. Бангкок» на ТНТ, где звездным парам предстоит побороться за 10 миллионов рублей. Для Артура это дебют на телевидении.



Супруги отправились в Таиланд, где развернулась игра, полная стратегий, психологических атак и неожиданных обменов. Артур признался, что участие в шоу стало для него способом поддержать жену после ее сложного опыта в «Выжить в Дубае».

Участие в проекте стало серьезным испытанием для пары. Мартиросян признался, что у пары были психологические напряжения и бессонные ночи, но в итоге шоу сплотило их. Хилькевич отметила, что ее привлекли многоуровневость игры и элемент детектива.

*Instagram (запрещенная в РФ соцсеть компании Meta).

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Виктория Иванченко

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