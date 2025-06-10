«Не воспринимает сына как отдельного мужчину»: Германика набросилась на мать Гогунского после его провокационных заявлений
Валерия Гай Германика обвинила мать Гогунского в неправильном воспитании сына
Валерия Гай Германика выступила с обвинениями в адрес матери Виталия Гогунского после его провокационных заявлений о женщинах. Режиссёр уверена, что именно родительница и её методы воспитания оказали негативное влияние на отношение артиста к представительницам прекрасного пола.
В своём Telegram-канале Валерия призналась, что считает скандальное интервью Гогунского у Ксении Собчак полезным, поскольку благодаря этому диалогу многие женщины никогда не воспитают таких же сыновей.
«Если бы мама Виталия не вырастила его таким и не взяла его во власть своей тьмы, может, он вообще был бы другой человек. Почему никто не заметил тот факт, что весь свой бизнес он переписал на мать, та приумножила доход в четыре раза, а её сын выплачивает копеечные алименты своей дочери?», – отметила Германика.Режиссёр подчеркнула, что мать не видит в Виталии мужчину. Для неё он так и остался ребёнком и продолжением её самой. Именно по этой же причине родительница не настаивает на выплате сыном алиментов на дочь.
Напомним, что Гогунский, сыгравший в ситкоме «Универ», обрёл новую «популярность» после интервью Собчак. В частности, он заявил, что женщина не имеет права находиться в плохом настроении рядом с мужчиной, а во время болезни должна скрывать недуг. Также в критические дни девушке следует находиться в отдельной комнате и не докучать близким. После этих заявлений на Гогунского обрушилась волна критики.