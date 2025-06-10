Митя Фомин об усыновлении ребенка: «Никогда не пожалеете о таком решении»
Певец Митя Фомин заявил, что задумывается об усыновлении ребенка
51-летний певец Митя Фомин ни разу не заключал брак и не имеет детей. Но артист задумывается о малышах и даже готов прибегнуть к усыновлению.
Фомин отметил, что порой думает об усыновлении. Однако исполнитель хита «Все будет хорошо» готов взять только младенца — по его мнению, детей нужно воспитывать с самого рождения.
«Столько несчастных, обездоленных детей, которые нуждаются в семье. Важно желание ребенка обрести семью, и чтобы вы знали, что никогда не пожалеете о таком решении», — подчеркнул Митя в беседе с НСН.
Фомин признался, что преклоняется перед теми, кто берет детей из приюта в свои семьи. Артист назвал решившихся на усыновление несгибаемыми и смелыми.
Еще певец порассуждал о стимуляции рождаемости в России. Фомин полагает, что материнского капитала для этого хватает и не нужно принимать еще какие-то меры.
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