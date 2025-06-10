Митя Фомин об усыновлении ребенка: «Никогда не пожалеете о таком решении»

10 июня 2025, 12:07

Певец Митя Фомин заявил, что задумывается об усыновлении ребенка

Митя Фомин (Фото: Инстаграм* @mf_agent)

51-летний певец Митя Фомин ни разу не заключал брак и не имеет детей. Но артист задумывается о малышах и даже готов прибегнуть к усыновлению.





Фомин отметил, что порой думает об усыновлении. Однако исполнитель хита «Все будет хорошо» готов взять только младенца — по его мнению, детей нужно воспитывать с самого рождения.





«Столько несчастных, обездоленных детей, которые нуждаются в семье. Важно желание ребенка обрести семью, и чтобы вы знали, что никогда не пожалеете о таком решении», — подчеркнул Митя в беседе с НСН.