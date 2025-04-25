Хирург Агапов признал, что не сможет вернуть экс-жене Аршавина былую красоту

Фото: iStock/Georgiy Datsenko
Бывшая жена Андрея Аршавина в скором времени перенесет еще одну операцию — это уже тринадцатая попытка восстановить нос за последние 2,5 года. Хирург Денис Агапов раскрыл детали предстоящей операции, передает Kp.ru.
Специалист планирует сделать нос Алисы чуть уже и четче, а крылья выровнять и сместить к центру без лишних разрезов. По словам Агапова, вернуть нос в прежний вид уже не получится.
Алиса Казьмина потеряла нос из-за аутоиммунного заболевания после развода с футболистом Аршавиным. Сначала она прятала лицо под маской, а затем пропала из поля зрения СМИ. В августе прошлого года она показала свое новое лицо.
Читайте также:
«Эти 24 часа изменили нас»: невестка певицы Валерии Лиана Шульгина рассказала все подробности о вторых родах
«Буду пугать прохожих»: дочь Заворотнюк сделала омолаживающие процедуры через 20 дней после родов
Анна Хилькевич озвучила сумму, которую тратит в месяц на уход
Алиса Казьмина потеряла нос из-за аутоиммунного заболевания после развода с футболистом Аршавиным. Сначала она прятала лицо под маской, а затем пропала из поля зрения СМИ. В августе прошлого года она показала свое новое лицо.
Читайте также:
«Эти 24 часа изменили нас»: невестка певицы Валерии Лиана Шульгина рассказала все подробности о вторых родах
«Буду пугать прохожих»: дочь Заворотнюк сделала омолаживающие процедуры через 20 дней после родов
Анна Хилькевич озвучила сумму, которую тратит в месяц на уход
Екатерина Коршунова