Хирург Короткий объяснил, почему внешность Плющенко не изменилась после операции

11 июля 2025, 00:01

Хирург Короткий: эффект от операции у Плющенко не будет заметен не сразу

Евгений Плющенко и Яна Рудковская с детьми (Фото: Telegram @evgeniplushenkoofficial)

Месяц назад фигурист Евгений Плющенко изменил форму глаз и сделал подтяжку лица. При этом пользователи Сети заметили, что его внешность не сильно изменилась после операции. Звездный хирург Игорь Короткий пояснил, почему так происходит.





Эксперт пояснил, что хирург Плющенко не прибегал к методу «лисьих глазок».





«Эта процедура называется кантопексией. В результате такой пластической операции пациенту приподнимают уголки глаз, укрепляется внешняя кайма нижнего века. Фигуристу эта операция была показана, так как его глаза уже сползали вниз. Но, конечно, это полностью изменило форму глаз, и узнать прежнего Плющенко крайне тяжело», — рассказал Короткий Общественной Службе Новостей.