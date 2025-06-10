Косметолог Мухина раскрыла секрет преображения Евгения Плющенко
Косметолог Мухина: Плющенко выполнили эндоскопический височный SMAS-лифтинг
Внешность Евгения Плющенко сильно изменилась. Аккредитованный хирург, дерматолог и звездный косметолог Марият Мухина заявила, что над знаменитым фигуристом серьезно поработали.
«Ему сделали эндоскопический височный SMAS-лифтинг верхней трети лица. Этот хирургический метод позволяет визуально приподнять брови и устранить провисание в области щек за счет натяжения кожи в волосистой части височной области, что ведет в целом к подтяжке лица и даже к уменьшению носогубных складок и улучшению общих контуров лица», — пояснила Мухина в беседе с Общественной Службой Новостей.
Кроме того, по словам врача, Плющенко сделали круговую блефаропластику, устранив нависание верхнего века.
Врач также обратила внимание на изменения в области щек фигуриста. Она предположила, что с Плющенко поработал косметолог, который применил префиллеры с биорепарацией.
При этом Мухина отметила, что отеки на лице Плющенко еще не прошли, для этого ему следует пройти процедуры аппаратной реабилитации: микротоки в режиме лимфодренажа.
Напомним, недавно фигурист обратился к звёздному хирургу Тимуру Хайдарову. После операции они опубликовали совместное видео, на котором были видны последствия пластики на лице спортсмена: у него практически отсутствовали морщины и были видны свежие отёки, которые сойдут спустя некоторое время.