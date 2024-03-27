Хирург назвал роли, подходящие для Кологривого

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Пластический хирург Иван Володченков считает, что у актёра Никиты Кологривого наблюдается ранее старение кожи из-за чего ему подошли бы роли бомжей. Его слова передаёт телеканал «360».
Хирург пояснил, что 29-летний артист может быстро потерять привлекательность из-за злоупотребления алкоголем и табаком. По словам специалиста, у Кологривого тяжелый тип строения мягких тканей лица, и он больше других подвержен возрастным изменениям.
Специалист посоветовал Кологривому отказаться от употребления алкоголя и курения.
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«Если не поменять привычный для человека ритм жизни, не исключать вредные привычки и просто ходить к косметологу, то что-то будет хорошо в моменте. Но этот момент уйдет достаточно быстро», — пояснил Володченков.
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Элина Позднякова