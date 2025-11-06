Хирург о Брэдли Купере: актёр стал жертвой неудачного омоложения

06 ноября 2025, 19:34

Брэдли Купер шокировал фанатов внешностью — заподозрили пластические операции

Брэдли Купер (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

50-летний Брэдли Купер стал предметом обсуждения после недавнего появления на публике — фанаты заметили, что его лицо выглядит иначе. Об этом сообщает Radar Online.





Многие заподозрили пластические вмешательства, а эксперт из Беверли-Хиллз, хирург Раффи Ховсепян, подтвердил эти догадки.



По словам врача, актёр, вероятно, перенёс блефаропластику и другие процедуры омоложения, из-за чего черты лица стали менее естественными.





«Его взгляд выглядит слишком "раскрытым", что часто бывает, если удалить лишнюю ткань на веках», — отметил специалист.