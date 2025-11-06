Хирург о Брэдли Купере: актёр стал жертвой неудачного омоложения

Достижения.рф

Брэдли Купер шокировал фанатов внешностью — заподозрили пластические операции
Брэдли Купер (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

50-летний Брэдли Купер стал предметом обсуждения после недавнего появления на публике — фанаты заметили, что его лицо выглядит иначе. Об этом сообщает Radar Online.



Многие заподозрили пластические вмешательства, а эксперт из Беверли-Хиллз, хирург Раффи Ховсепян, подтвердил эти догадки.

По словам врача, актёр, вероятно, перенёс блефаропластику и другие процедуры омоложения, из-за чего черты лица стали менее естественными.

«Его взгляд выглядит слишком "раскрытым", что часто бывает, если удалить лишнюю ткань на веках», — отметил специалист.
По данным инсайдеров, Купер всегда заботился о внешности, а в последнее время стал уделять этому ещё больше внимания — возможно, из-за отношений с 30-летней Джиджи Хадид, рядом с которой он хочет выглядеть моложе.
