Хирург о Брэдли Купере: актёр стал жертвой неудачного омоложения
Брэдли Купер шокировал фанатов внешностью — заподозрили пластические операции
50-летний Брэдли Купер стал предметом обсуждения после недавнего появления на публике — фанаты заметили, что его лицо выглядит иначе. Об этом сообщает Radar Online.
Многие заподозрили пластические вмешательства, а эксперт из Беверли-Хиллз, хирург Раффи Ховсепян, подтвердил эти догадки.
По словам врача, актёр, вероятно, перенёс блефаропластику и другие процедуры омоложения, из-за чего черты лица стали менее естественными.
«Его взгляд выглядит слишком "раскрытым", что часто бывает, если удалить лишнюю ткань на веках», — отметил специалист.По данным инсайдеров, Купер всегда заботился о внешности, а в последнее время стал уделять этому ещё больше внимания — возможно, из-за отношений с 30-летней Джиджи Хадид, рядом с которой он хочет выглядеть моложе.