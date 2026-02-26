Улыбка не к месту: зрители обсуждают мимику Надежды Стрелец
Надежда Стрелец столкнулась с волной критики после выхода интервью с Еленой Яковлевой. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Поводом для обсуждений стала реакция журналистки во время эмоционального разговора с актрисой.
Зрители обратили внимание на мимику интервьюера: пока Яковлева со слезами рассказывала о потере родителей, Стрелец, по мнению пользователей, выглядела слишком спокойной и даже улыбалась. Это вызвало неоднозначную реакцию аудитории.
Одни комментаторы предположили, что подобная реакция может быть связана с профессиональной деформацией — привычкой сохранять внешнее спокойствие во время интервью. Другие же решили, что дело может быть в последствиях пластических процедур, которые якобы влияют на выражение лица.
