Хирург раскрыл правду о пластике Наташи Королевой

Наташа Королева (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Пластический хирург Денис Агапов раскрыл правду о пластике певицы Наташи Королевой, пишет Telegram-канал «Звездач».
По словам специалиста, 51-летняя исполнительница не прибегала к хирургическим операциям. Агапов отметил, что Королева занимается кожей и ходит к косметологу, на услуги которого она тратит не более 200 тысяч рублей.
На лице звезды отечественного шоу-бизнеса не видно никаких негативных последствий от перенесенных косметологических вмешательств, заключил Агапов.
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«Совершенно обычная, расслабленная лицевая мимика, соответствующая ее возрасту и особенностям строения опорных костных тканей нижней и средней частей лица», — добавил он.
На лице звезды отечественного шоу-бизнеса не видно никаких негативных последствий от перенесенных косметологических вмешательств, заключил Агапов.
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Екатерина Коршунова